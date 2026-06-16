Tgcom24 tra i siti d’informazione e tg più seguiti: lo dice il Rapporto Reuters 2026
Secondo l’annuale Digital News Report del Reuters Institute, i telegiornali Mediaset e il sistema Tgcom24 si confermano tra le fonti preferite degli italiani
Il Digital News Report 2026 del Reuters Institute certifica un dato importante per il panorama mediatico italiano: i telegiornali Mediaset (Tg4, Tg5, Studio Aperto) sono tra i più seguiti piazzandosi sul podio al secondo posto. Anche Tgcom24 si distingue, guadagnando la terza posizione tra tutte le fonti d’informazione TV, radio e stampa. Una conferma del ruolo centrale che l’informazione targata Mediaset continua ad avere nel nostro Paese. Tgcom24.it inoltre è secondo con Ansa.it, dietro Fanpage, tra i siti di informazione.
L'analisi
Secondo il "Reuters Institute Digital News Report 2026" il settore dei media tradizionali in Italia è ancora dominato dalla televisione, che genera il 73% dei ricavi. Il settore è storicamente molto concentrato attorno alla Rai, il gruppo pubblico di servizi pubblici, e a Mediaset. Rai rimane l'operatore leader, davanti a Sky e Mediaset, e insieme queste tre emittenti rappresentano il 69% del totale dei ricavi televisivi. Nel frattempo, le piattaforme di streaming come Netflix, DAZN, Amazon e Disney continuano a espandersi, conquistando ora oltre il 21% dei ricavi televisivi. La crescita della pubblicità digitale non ha beneficiato in modo uniforme l'intero settore dei media, poiché i ricavi si sono concentrati sempre più nelle mani di poche grandi piattaforme. Gli ultimi dati, relativi al 2024, mostrano che le piattaforme si sono accaparrate oltre l'85% dei ricavi lordi della pubblicità digitale, marginalizzando ulteriormente gli editori e le agenzie pubblicitarie tradizionali.