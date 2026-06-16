Tgcom24 tra i siti d’informazione e tg più seguiti: lo dice il Rapporto Reuters 2026

Secondo il "Reuters Institute Digital News Report 2026" il settore dei media tradizionali in Italia è ancora dominato dalla televisione, che genera il 73% dei ricavi. Il settore è storicamente molto concentrato attorno alla Rai, il gruppo pubblico di servizi pubblici, e a Mediaset. Rai rimane l'operatore leader, davanti a Sky e Mediaset, e insieme queste tre emittenti rappresentano il 69% del totale dei ricavi televisivi. Nel frattempo, le piattaforme di streaming come Netflix, DAZN, Amazon e Disney continuano a espandersi, conquistando ora oltre il 21% dei ricavi televisivi. La crescita della pubblicità digitale non ha beneficiato in modo uniforme l'intero settore dei media, poiché i ricavi si sono concentrati sempre più nelle mani di poche grandi piattaforme. Gli ultimi dati, relativi al 2024, mostrano che le piattaforme si sono accaparrate oltre l'85% dei ricavi lordi della pubblicità digitale, marginalizzando ulteriormente gli editori e le agenzie pubblicitarie tradizionali.