Tgcom24 tra i siti d’informazione e tg più affidabili: lo dice il Rapporto Reuters 2025

Il capitolo italiano del report Reuters mostra un quadro netto: i telegiornali Mediaset sono in testa alla classifica della fiducia con il 38%, seguiti dai TG Rai (37%). L’informazione televisiva tradizionale mantiene dunque una posizione predominante, nonostante l’avanzata delle nuove piattaforme digitali. Un risultato rafforzato anche dal ruolo di Tgcom24, che si colloca da solo al terzo posto assoluto nella classifica generale, superando canali all news come Rai News 24 e SkyTg24. Il dato evidenzia come l’intero ecosistema dell’informazione Mediaset - dai telegiornali televisivi alla piattaforma digitale Tgcom24 - venga percepito dagli italiani come il più affidabile.

Questo primato è particolarmente rilevante in un contesto di trasformazione globale del consumo di notizie. In Italia, infatti, il legame tra pubblico e TG resta forte, consolidato da una percezione di serietà e affidabilità che resiste anche tra le nuove generazioni.