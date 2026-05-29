Heineken lancia “Clinker” al Nameless Festival, il nuovo dispositivo per socializzare

Heineken ha scelto il Nameless Festival di Lecco per lanciare in Europa Clinker, una nuova tecnologia pensata per creare nuove connessioni tra i fan della musica che possano durare anche oltre l’evento. Si tratta di un dispositivo smart che si applica a bicchieri e bottiglie Heineken con lo scopo di aiutare a socializzare: l’innovazione è nata come risposta a quanto emerso da una ricerca commissionata dal brand, secondo cui il 97% degli appassionati di musica considera che quest’ultima abbia il potere di unire le persone e oltre la metà (55%) dichiara di voler conoscere chi ha gusti musicali simili durante concerti e festival. Eppure, sebbene il 77% dei fan dichiari di aver creato una connessione con qualcuno durante un evento live o un concerto, nella maggior parte dei casi questi incontri restano confinati al momento stesso del festival.