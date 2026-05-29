Heineken lancia “Clinker” al Nameless Festival, il nuovo dispositivo per socializzare

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Heineken ha scelto il Nameless Festival di Lecco per lanciare in Europa Clinker, una nuova tecnologia pensata per creare nuove connessioni tra i fan della musica che possano durare anche oltre l’evento. Si tratta di un dispositivo smart che si applica a bicchieri e bottiglie Heineken con lo scopo di aiutare a socializzare: l’innovazione è nata come risposta a quanto emerso da una ricerca commissionata dal brand, secondo cui il 97% degli appassionati di musica considera che quest’ultima abbia il potere di unire le persone e oltre la metà (55%) dichiara di voler conoscere chi ha gusti musicali simili durante concerti e festival. Eppure, sebbene il 77% dei fan dichiari di aver creato una connessione con qualcuno durante un evento live o un concerto, nella maggior parte dei casi questi incontri restano confinati al momento stesso del festival.
La novità
Clinker è stato dunque progettato proprio per aiutare i fan a superare queste barriere: “Clinker è la nuova innovazione di Heineken pensata per trasformare la passione condivisa per la musica in nuove connessioni tra i fan. Dopo il debutto globale al Coachella, abbiamo scelto il Nameless Festival come primo palcoscenico europeo per portare Clinker in Italia: un contesto iconico che rappresenta perfettamente lo spirito di socialità che questa tecnologia vuole amplificare”, ha spiegato Michela Filippi, Marketing Director HEINEKEN Italia. Il dispositivo sarà dunque protagonista al Nameless Festival, in programma dal 30 maggio al 1° giugno, giunto alla sua dodicesima edizione e di cui Heineken è Official Beer Partner sin dall’inizio.
Come funziona Clinker
Clinker è stato sviluppato insieme a LePub Milano, LePub Amsterdam e LePub New York attraverso il collettivo tecnologico e di innovazione LeGarage. Il dispositivo si sincronizza con i dati di streaming degli utenti e, quando i rispettivi bicchieri entrano in contatto come durante un “cin cin”, rileva le affinità musicali tra due persone. La banda luminosa di Clinker cambia colore in base al livello di “match” e tramite una web app dedicata consente ai fan non solo di vedere la percentuale di compatibilità ma anche di restare in contatto anche dopo il festival.