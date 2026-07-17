Scuola, Giuseppe Valditara: "Recuperati 520mila ragazzi in quattro anni"

"Il fatto che in Campania siano stati recuperati decine di migliaia di studenti è un dato veramente importante. Agenda Sud, il decreto Caivano, il docente tutor hanno funzionato egregiamente", sottolinea il ministro. "Agenda Sud e Piano Estate hanno dato risultati importanti. E poi si riduce il divario fra Nord e Sud. Tutto questo significa che la direzione è quella giusta". Per Valditara visto l'aumento degli studenti stranieri serve azioni di supporto, in particolare con il potenziamento di Agenda Nord "dal momento che il problema si riscontra essenzialmente nelle scuole delle periferie delle grandi città del Nord e del Centro", mentre Agenda Sud "ha funzionato bene ovunque per il primo ciclo".