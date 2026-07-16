Giuseppe Valditara sul caso dello striscione in un liceo di Cesena: "Scrivere l'Italia agli italiani è condivisibile"

Il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara premette che non esiste alcun potere ministeriale sul processo valutativo del singolo Consiglio di classe, ma parlando durante il question time specifica che "l'accertamento è volto a chiarire il rapporto tra la violazione delle regole scolastiche e il contenuto dell'elaborato assegnato agli studenti: vale a dire, se il Consiglio di classe, nell'assegnare un approfondimento sulle leggi razziali e sul saggio "gli africani siamo noi" sia stato in qualche modo condizionato dalla vicenda in questione e dallo striscione esposto". Ciò detto, prosegue il ministro, "qualora all'esito dell'accertamento ispettivo dovesse emergere un collegamento tra il contenuto dell'elaborato critico e l'espressione utilizzata nello striscione, e non - come richiedono le norme da noi recentemente introdotte - con la violazione di regole di condotta scolastica, sarebbe certamente un episodio grave, in contrasto con la deontologia professionale dei docenti".