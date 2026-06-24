Il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha espresso il proprio apprezzamento per il lavoro svolto e per l'impegno a contrastare il fenomeno dei "diplomifici", che mina l'immagine delle istituzioni scolastiche: "La scuola italiana si fonda sul merito, sull'impegno e sulla serietà dei percorsi formativi. Lo Stato deve essere inflessibile nei confronti di chi tenta di svilire il valore dell'istruzione e di trasformare il diritto allo studio in un mercato di certificazioni prive di reale contenuto formativo". Inoltre, a due giorni dall’inizio degli esami orali, svolti secondo la nuova modalità prevista dall'esame di Stato, il ministro ha evidenziato i risultati raggiunti anche grazie alle novità introdotte: "È un risultato coerente con gli effetti delle misure da noi introdotte per garantire maggiore trasparenza, tracciabilità e regolarità dei percorsi scolastici e che ci incoraggia a proseguire con determinazione lungo il percorso avviato. La legalità è la condizione imprescindibile per valorizzare il merito e costruire il futuro dei nostri giovani", ha concluso il ministro.