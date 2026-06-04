CON 78 VOTI A FAVORE

Via libera del Senato al ddl Valditara sul consenso informato a scuola: è legge

Il testo già approvato dalla Camera ha ricevuto 38 voti contrari 

04 Giu 2026 - 14:28
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Via libera definitivo dell'Aula del Senato con 78 voti favorevoli e 38 contrari al ddl Valditara in materia di consenso informato in ambito scolastico. Il testo, già approvato dalla Camera, diventa legge.

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