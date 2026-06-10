ISTITUTO VINCENZO MONTI

Cesena, "l'Italia agli italiani": il caso dello striscione appeso al liceo

L'episodio ha aperto un dibattito politico

di Chiara Ottaviani
10 Giu 2026 - 19:21
01:30 
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