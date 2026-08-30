"Siamo in affitto, negli ultimi due anni le spese accessorie sono salite a una cifra non più sostenibile (e il canone era già molto alto) quindi ci siamo guardati intorno per necessità". Sembra una storia comune, già sentita e risentita, a maggior ragione se si considera che si parla di Milano. A stupire più che la storia è l'autrice: Aurora Ramazzotti, la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, presentatrice televisiva e influencer. Il mercato immobiliare di Milano, a quanto pare, riesce a mettere in difficoltà anche i vip e così, insieme al marito Goffredo Cerza - con cui si è sposata il 4 luglio - ha sfoderato la sua "cintura nera in traslochi" e ha cambiato casa, come ha raccontato lei stessa sui social. Un'affermazione che "fa sorridere", secondo il presidente Anaci Milano (Associazione Nazionale Amministratori Condominiali e Immobiliari) Leonardo Caruso, che ai microfoni di Tgcom24 ha spiegato quali sono i fattori che condizionano i prezzi dei condomini, che possono costare dai 2.500 ai 25mila euro l'anno.

