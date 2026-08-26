Uno degli elementi centrali dell'analisi riguarda la diversa evoluzione dei prezzi. Tra il 1995 e il 2026, il costo delle spese obbligate è aumentato complessivamente del 140,8%. La crescita è stata molto più contenuta per i beni commercializzabili, che hanno registrato un aumento del 57,4%, mentre i servizi destinati al consumo libero sono cresciuti dell'88,4%. A segnare l'incremento più marcato è stata l'energia, con un rincaro del 211,1%. La distanza tra l'andamento dei prezzi dei beni essenziali e quello di molti prodotti discrezionali ha contribuito a modificare profondamente la struttura della spesa delle famiglie.