L'obbligo di allineamento tra Pos e registratori telematici è entrato ufficialmente in vigore il 1° gennaio 2026, dopo il periodo di transizione previsto dalla manovra 2025. La piena operatività del sistema è partita a marzo e gli effetti sono stati immediati. Ogni pagamento elettronico deve ora trovare corrispondenza nello scontrino emesso. Un incrocio automatico di dati che rende molto più difficile nascondere incassi od omettere la certificazione dei corrispettivi. Secondo i dati illustrati dal direttore dell'Agenzia delle Entrate Vincenzo Carbone, nei primi cinque mesi di applicazione sono emersi 5,3 miliardi di imponibile aggiuntivo.