Stipendi italiani, cresce la forbice tra valore teorico e reale potere d'acquisto

Se il meccanismo contrattuale spiega perché gli stipendi non vengono adeguati prontamente ai prezzi, resta da capire perché i prezzi stiano di nuovo accelerando. La risposta stavolta si trova guardando al Medio Oriente e, in particolare, alle conseguenze della chiusura dello Stretto di Hormuz, che ha cambiato le rotte mondiali delle merci e fatto risalire i costi di bollette e carburanti in buona parte dei Paesi occidentali. È un problema condiviso, ma l'Italia lo affronta partendo da una posizione di svantaggio: essendo già il Paese europeo con il divario di potere d'acquisto più ampio da recuperare rispetto al 2021, ogni nuovo shock inflattivo si somma a una ferita non ancora rimarginata.