I rincari non risparmiano la socialità: cos'è il fenomeno della Friendflation

Per Andrea Palmas, divulgatore e consulente finanziario che segue i patrimoni di manager Big Tech tra Italia ed Europa, la friendflation è un fenomeno reale ma non va attribuito soltanto all'inflazione. Insieme ai prezzi di ristoranti, hotel e voli, spiega Palmas, sono cresciute anche le aspettative sociali, amplificate dai social network che alimentano un confronto continuo. Allo stesso tempo, all'interno dello stesso gruppo di amici le disponibilità economiche iniziano a divergere nel tempo: c'è chi cresce professionalmente, chi affronta periodi più complessi, chi ha figli e chi no. "Sempre più spesso il rifiuto non nasce dalla mancanza di interesse, ma da un vincolo economico che si preferisce non dichiarare", osserva l'esperto. "È una forma di esclusione silenziosa di cui si parla poco". L'effetto più diretto, secondo Palmas, resta comunque di tipo finanziario: molte persone finiscono per accettare inviti che non potrebbero permettersi davvero, rimandando il conto a fine mese e trovandosi col tempo in condizioni di difficoltà.