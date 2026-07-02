Dall'over tourism alle infiltrazioni criminali, il "toxic tourism" brucia 12,6 miliardi

Una indagine annuale della ricchezza sottratta alle comunità locali dalle sei principali distorsioni del turismo individuate da Raffaele Rio, autore del saggio "Il turismo non è destino. Come restituire ai territori il controllo del proprio futuro", edito da FrancoAngeli. Il fenomeno del turismo tossico ha un costo ben preciso: 477 euro per famiglia, riferendoci ai residenti nelle aree e 214 euro a persona, intendendo queste cifre come mancata crescita, come mancato sviluppo delle zone.