"Italian Sounding", cos'è il fenomeno che punta sulla somiglianza con il Made in Italy e quanto ci costa

L’obiettivo è richiamare nell’immaginario dei consumatori la qualità, la tradizione e la reputazione del Made in Italy, inducendo a credere che il prodotto sia italiano quando non lo è. Il fenomeno riguarda soprattutto il settore agroalimentare: esempio noto è, appunto, quello della denominazione "Parmesan" usata per descrivere un formaggio che in realtà non è il vero Parmigiano Reggiano, oppure ancora confezioni decorate con il tricolore, paesaggi italiani o nomi dal suono italiano per prodotti fabbricati in altri Paesi.