Il valore aggiunto dei consulenti finanziari: come comunicarlo ai clienti

COME ATTIRARE GLI INVESTITORI PIÙ GIOVANI

Tuttavia cercare di attirare investitori più giovani nell'ambito della loro clientela non è semplice non solo per la diffusione delle pratiche digitali ma anche perché gli interessi degli investitori più anziani cambiano e il patrimonio passa di mano. Inoltre i clienti più giovani sono sottorappresentati nella base dei consulenti finanziari: quelli sotto i 45 anni costituiscono poco più di un terzo della clientela. In quest’ottica il 43% dei consulenti sta integrando strumenti digitali nella propria offerta e il 44% sta aggiungendo servizi specializzati pensati per attrarre questa nuova fascia di clientela, come strategie per l'acquisto della prima casa. Inoltre il 33% di loro utilizza i social per raggiungere una clientela più giovane.