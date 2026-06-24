Cortigiani. L’eleganza maschile discreta e sofisticata è 100% Made in Italy
© Ufficio stampa
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Alla Milano Fashion Week Uomo il brand ha presentato la nuova collezione Spring/Summer 2027 interpretata dagli attori Giorgio Marcesi e Matteo Martaridi Elena Misericordia
Cortigiani è una storia di passione e maestria, nata nel cuore del Nordest italiano dalla visione dei due fondatori Roberto Ziero e Donato Cecchin: un laboratorio di maglieria affermatosi nel tempo come punto di riferimento per l’eleganza maschile. Stile misurato, filati preziosi e cura sartoriale contraddistinguono una produzione che incarna i valori dell’eccellenza Made in Italy.
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Il brand, da maglificio, ben presto si trasforma in una sofisticata fucina di total look, progettati per accompagnare l’uomo contemporaneo nell’arco dell’intera giornata, con una raffinatezza autentica e riconoscibile, ma mai ostentata. La qualità della materia prima passa dalle lane merinos ai morbidi cashmere, dai cotoni compact ai tessuti tecnici più performanti.
Ogni capo nasce dall’incontro tra tradizione artigianale e sensibilità contemporanea, in un equilibrio costante tra forma, materia e armonia.
Cortigiani celebra uno stile sobrio e sofisticato, proponendo un modello di eleganza sussurrata, fatta di gesti misurati e bellezza essenziale, per l’uomo che non ha bisogno di apparire per essere.
In occasione della Milano Fashion Week Uomo appena conclusa, Cortigiani ha presentato la collezione Primavera/Estate 2027: il racconto di un’estetica discreta e contemporanea, che interpreta il guardaroba maschile attraverso una visione sobria, sofisticata e autentica. Volumi fluidi, proporzioni morbide e sartorialità destrutturata definiscono una nuova idea di lusso quotidiano.
Il guardaroba Cortigiani evolve verso una dimensione versatile, in perfetto equilibrio tra travel tailoring e sartoria leisure. Un dialogo continuo tra tradizione artigianale e innovazione contemporanea che conferma il Made in Italy come valore fondante del brand. Blazer, overshirt, field jacket, maglie e pantaloni dalla silhouette rilassata, morbida e impalpabile per accompagnare il naturale movimento del corpo. Combinazioni ricercate dedicate all’uomo dei nostri giorni, in costante movimento, che ricerca comfort, qualità e naturalezza senza però rinunciare alla propria eleganza.
La palette cromatica evoca i paesaggi mediterranei ai quali la collezione si ispira: le tonalità del sabbia, dell’écru e della pietra si alternano ai toni polverosi del verde salvia e del blu, fino ad arrivare a sfumature più calde e profonde come il rosso antico e il bordeaux polveroso, creando un balance raffinato tra sobrietà e intensità. La ricerca sui materiali rimane il cuore pulsante della visione di Cortigiani: lino premium, cashmere estivo, lane superfini, sete leggere e cotoni compact, selezionati meticolosamente per la loro qualità tattile e per la naturale capacità di garantire comodità e traspirabilità.
Ospiti d’eccezione alla presentazione della collezione nella boutique milanese di Via Santo Spirito gli attori Giorgio Marchesi e Matteo Martari che, con il loro stile personale fatto di sobrietà e carattere, sono i perfetti interpreti dei valori dell’Azienda italiana: contemporaneità, raffinatezza, consapevolezza, senza essere mai cedere il passo all’ostentazione.
Quando e com’è nato il luxury brand di abbigliamento maschile Cortigiani?
Roberto Ziero: Cortigiani nasce negli anni Novanta come una piccola realtà artigianale italiana, animata dalla passione per la qualità manifatturiera e dalla volontà di valorizzare il savoir faire Made in Italy. Nel corso degli anni, grazie a una costante ricerca sui materiali, all'attenzione per il dettaglio e a una visione stilistica sempre riconoscibile, il brand si è evoluto fino a diventare un punto di riferimento nell'abbigliamento maschile di alta gamma. Pur crescendo e consolidando la propria presenza sui mercati internazionali, abbiamo mantenuto intatti i valori delle origini: cultura del prodotto, eccellenza artigianale e una concezione dell'eleganza autentica e mai ostentata. Nel tempo il brand ha costruito un’identità distintiva che coniuga eleganza contemporanea, comfort e raffinatezza, proponendo un guardaroba maschile capace di evolvere senza inseguire le mode passeggere.
Quali sono le cifre stilistiche delle vostre creazioni?
R.Z.: Le nostre collezioni si distinguono per un’eleganza misurata e mai ostentata. Amiamo lavorare su volumi fluidi, proporzioni morbide e una sartorialità destrutturata che restituisce libertà di movimento e naturalezza. Il nostro linguaggio estetico si fonda sull’equilibrio tra raffinatezza e funzionalità, con capi che esprimono valore attraverso la qualità della materia e la cura del dettaglio più che attraverso elementi appariscenti.
Che importanza assumono artigianalità Made in Italy e qualità dei materiali nell’ambito della vostra produzione?
R.Z.: Sono il cuore della nostra identità. Ogni creazione nasce da un dialogo costante tra tradizione artigianale e innovazione contemporanea, con un'attenzione maniacale alle finiture, alla costruzione del capo e alla selezione delle materie prime. Utilizziamo lino premium, cashmere estivo, lane superfini, sete leggere e cotoni compact, oltre a blend esclusivi che garantiscono comfort, leggerezza e una piacevole esperienza tattile. Il Made in Italy non è soltanto un'origine produttiva, ma un valore fondante che definisce il nostro modo di concepire l’eccellenza.
In occasione della Milano Fashion Week Men’s appena conclusa, Cortigiani ha presentato la collezione SS27. A cosa vi siete ispirati e qual è la visione del guardaroba maschile che avete voluto proporre?
R.Z.: La collezione Primavera/Estate 2027 nasce dall'idea del viaggio lento, dalle atmosfere del Mediterraneo e da un rapporto profondo con la natura e la materia. Abbiamo immaginato un uomo che vive l’eleganza con spontaneità, privilegiando qualità, comfort e autenticità. Il guardaroba che proponiamo è versatile e contemporaneo, in equilibrio tra travel tailoring e sartoria leisure, pensato per accompagnare i diversi momenti della giornata con eleganza naturale e senza rigidità formali.
Quali saranno i capi di punta che definiranno l’outfit maschile della prossima primavera/estate?
R.Z.: Tra i protagonisti della stagione troviamo i blazer destrutturati dalle costruzioni leggere, le overshirt e le field jacket ispirate al mondo nautico e utility, reinterpretate in chiave sofisticata. Grande spazio anche ai pantaloni dalle linee ampie e fluide, alla maglieria impalpabile e al layering leggero, elementi che contribuiscono a creare silhouette rilassate ma sempre eleganti. Anche il travelwear assume un ruolo centrale, con capi funzionali e confortevoli, che mantengono intatta la cifra raffinata del brand.
Special Guests alla presentazione della collezione SS27, nella boutique milanese di Via Santo Spirito, gli attori Giorgio Marchesi e Matteo Martari. Ma, più in generale, com’è l’uomo Cortigiani al quale vi rivolgete?
R.Z.: Giorgio Marchesi e Matteo Martari incarnano perfettamente i valori del nostro universo: eleganza autentica, carattere, consapevolezza e naturalezza. L'uomo Cortigiani è contemporaneo e raffinato, ama la qualità e possiede una forte cultura del prodotto. È un uomo che non sente il bisogno di ostentare, ma sceglie capi che raccontano attenzione ai dettagli, ricerca e autenticità. Vive l’eleganza come esperienza quotidiana e predilige uno stile sofisticato, ma sempre spontaneo e personale.
Progetti e sogni per il futuro?
R.Z.: Il nostro obiettivo è continuare a consolidare una visione dell'eleganza maschile senza tempo, investendo sempre più nella ricerca sui materiali, nell'innovazione di prodotto e nella valorizzazione del saper fare italiano. Vogliamo rafforzare la presenza internazionale del brand mantenendo intatta la nostra identità, continuando a proporre collezioni che interpretino le esigenze dell'uomo contemporaneo attraverso qualità, equilibrio e autenticità. Un percorso che guarda al futuro senza perdere il legame con le radici artigianali che ci contraddistinguono.