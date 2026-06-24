Cortigiani. L’eleganza maschile discreta e sofisticata è 100% Made in Italy

In occasione della Milano Fashion Week Men’s appena conclusa, Cortigiani ha presentato la collezione SS27. A cosa vi siete ispirati e qual è la visione del guardaroba maschile che avete voluto proporre?

R.Z.: La collezione Primavera/Estate 2027 nasce dall'idea del viaggio lento, dalle atmosfere del Mediterraneo e da un rapporto profondo con la natura e la materia. Abbiamo immaginato un uomo che vive l’eleganza con spontaneità, privilegiando qualità, comfort e autenticità. Il guardaroba che proponiamo è versatile e contemporaneo, in equilibrio tra travel tailoring e sartoria leisure, pensato per accompagnare i diversi momenti della giornata con eleganza naturale e senza rigidità formali.