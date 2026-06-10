Antik Batik. L’eleganza bohémien in preziosi abiti artigianali

Chi è Gabriella Cortese? Quali sono le sue origini e qual è stato il suo percorso di formazione?

Mi chiamo Gabriella Cortese, fondatrice e direttrice creativa di Antik Batik. Sono nata a Torino e cresciuta in una famiglia multiculturale, tra sensibilità italiana e radici ungheresi. Ho ereditato da mia madre il gusto per la moda e da mia nonna, originaria di Budapest, l’amore per i ricami, i colori e i tessuti. Mi sono trasferita a Parigi nel 1984 per studiare lettere alla Sorbona. Il viaggio è diventato presto la mia vera formazione estetica. Italiana di nascita, parigina d’adozione, viaggiatrice nel cuore.