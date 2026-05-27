Gandhara. Gli swim shorts di lusso sono 100% Made in Italy

Quando e com’è nato il brand Gandhara? Come la scelta di questo nome?

Federico Kapnist: Sono stato sempre un estimatore della moda, mi piacciono le cose ricercate e amo indossare capi che abbiano un’unicità distintiva. Nel 2019, guardandomi intorno, percepivo la mancanza di un beachwear davvero particolare. Molti costumi seguivano gli stessi codici estetici, le stesse fantasie convenzionali, a mio avviso impersonali e frutto di poca ricerca. Da questa sensazione è scaturita l’idea di creare qualcosa di diverso: un prodotto che unisse estetica, cultura visiva e qualità, trasformando ispirazioni artistiche in capi contemporanei e dalla forte identità. In quello stesso anno, da un’intuizione durante un viaggio in Asia, è nato il brand Gandhara. Visitando templi e luoghi ricchi di storia, sono infatti rimasto colpito dai motivi decorativi orientali: dettagli raffinati, armoniosi, senza tempo. In quei disegni leggevo vere e proprie opere d’arte, capaci di raccontare culture, atmosfere ed emozioni…è stato proprio in quel momento che ho iniziato a immaginare quei motivi trasferiti sul tessuto. Da lì il progetto ha preso forma in modo molto naturale. L’idea era semplice ma precisa: reinterpretare suggestioni provenienti da culture lontane attraverso una visione moderna dell’eleganza maschile. Il nome Gandhara è arrivato successivamente, ma fin da subito mi è sembrato perfetto. Gandhara era un antico regno dell’Asia centrale, raggiunto da Alessandro Magno durante le sue campagne in Oriente. Dopo la sua morte, proprio in quell’area, nacque la celebre arte del Gandhara, una straordinaria fusione di influenze greche, persiane e indiane. Culture differenti che, incontrandosi, hanno dato vita a uno stile raffinato, riconoscibile e senza connotazione temporale. Ed è esattamente ciò che ho voluto raccontare attraverso il mio brand: l’incontro tra mondi diversi, sensibilità estetiche lontane e riferimenti culturali che rivivono in chiave contemporanea. Oltre che per il suo significato, simbolico e storico, il nome Gandhara mi ha colpito anche per la sua sonorità e per la sua essenzialità visiva: un nome elegante, autentico e capace di raccontare fin da subito l’anima del progetto.