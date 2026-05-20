Nueame. La visione contemporanea della lingerie di lusso è Made in Italy
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Seta, pizzi, tulle e lavorazioni pregiate scivolano sulla silhouette femminile come una seconda pelle…da mostrare con fierezzadi Elena Misericordia
Nueame, brand di lingerie di lusso, nasce dalla visione di due giovani imprenditori, legati da una profonda passione per la moda e per la bellezza autentica. I fondatori sono i titolari di Autiero S.p.A., storica azienda italiana che, da oltre quarant’anni, rappresenta un importante punto di riferimento nella produzione di tessuti per l’alta moda. Le creazioni Nueame esaltano la silhouette femminile con linee raffinate, materiali pregiati e una qualità sartoriale inconfondibile.
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I capi Nueame, belli, comodi e duraturi, coniugano funzionalità e sensualità, valorizzando il patrimonio dell’artigianato Made in Italy. Le lavorazioni sono affidate a un team selezionato di modelliste e macchiniste, altamente specializzate, provenienti da alcune tra le più rinomate realtà italiane di corsetteria e lingerie.
Lavorazioni complesse, come i ricami a filo e le applicazioni di frastagli, richiedono attenzione estrema e grande manualità: esperienza, tecnica e passione, che si tramandano di generazione in generazione, prendono forma attraverso finiture perfette e cuciture invisibili. Pezzi unici e indimenticabili, confezionati con cura meticolosa verso il più piccolo dettaglio. In un’epoca dominata dall’automazione, Nueame ha scelto di preservare un savoir-faire che rischia di scomparire, trasformandolo in un valore fondante della propria identità.
Inoltre, nel mondo Nueame, orientato verso una moda più etica e responsabile, la sostenibilità è un valore concreto, non una semplice tendenza. Una scelta quotidiana, che si riflette in ogni fase della filiera produttiva, dal disegno delle collezioni alla selezione dei tessuti, dalla lavorazione fino al packaging. Perché il vero lusso rispetta il pianeta e le persone, unendo estetica e coscienza.
Nueame, non da ultimo, si pone come il manifesto dell’emancipazione femminile, attraverso collezioni che vestono il corpo come una seconda pelle. La lingerie non è più un capo da nascondere, ma un dettaglio da mostrare. Reggiseni a triangolo in seta, bustier in raso, brasserie in pizzo, body in tulle e top in fil coupé accompagnano con grazia e naturalezza la donna contemporanea, audace e determinata, durante il proprio percorso quotidiano: una donna che ama mostrare la propria essenza con genuina fierezza, libera di essere se stessa, senza compiacere nessuno.
Quando e com’è nato il brand di lingerie di lusso Nueame? Come mai la scelta di questo nome?
Nueame è nato durante il periodo del Covid dall’idea di due giovani imprenditori già alla guida di Autiero S.p.A., storica realtà italiana specializzata nella distribuzione di tessuti e sete per l’alta moda. Dall’incontro tra cultura del tessuto, corsetteria italiana e ricerca estetica si è sviluppata la volontà di creare un intimo contemporanea, sofisticato e sensoriale, in collaborazione con un team composto da grandi risorse specializzata nel settore. Anche il nome racchiude questa visione: “NUE” richiama la pelle nuda, mentre “AME” richiama il concetto di anima. Nueame si pone quindi l’obiettivo di trasferire la sensazione della seta direttamente sulla pelle nuda, quasi come una seconda pelle che si posa sull'anima.
Quali sono le cifre stilistiche delle vostre collezioni?
Il nostro linguaggio unisce le antichissime lavorazioni tradizionali della corsetteria di lusso a una visione fashion contemporanea. Abbiamo un team specializzato proveniente da alcune delle più importanti maison italiane dell’intimo e cerchiamo di reinterpretare quel sapere con linee più moderne, leggere, sensuali. Uno dei nostri elementi distintivi è l’utilizzo centrale della seta, accostata a tulle, chiffon, pizzi e dettagli couture. Ci interessa soprattutto la sensazione che un capo lascia sulla pelle: leggerezza, fluidità, comfort e sensualità.
Quali sono i vostri capi di punta?
I balconcini in seta e pizzo frastagliato (antica lavorazione di intarsio fatto a mano), le bralette leggere ma strutturate, i capi in tulle architettonico e alcune costruzioni in fil coupé di seta rappresentano bene il DNA del brand. Negli ultimi anni abbiamo sviluppato anche una linea resort e loungewear, pensata per uscire dall’ambiente domestico e diventare parte del guardaroba quotidiano.
Che importanza assumono artigianalità Made in Italy e qualità dei materiali?
Per noi il Made in Italy è un metodo di lavoro quotidiano. La qualità dei materiali e delle costruzioni è fondamentale, soprattutto in un prodotto così vicino al corpo. Cerchiamo di mantenere una dimensione quasi sartoriale anche nella produzione contemporanea, attraverso un team fatto da donne del nostro territorio, che portano con sé esperienza, sensibilità e una profonda cultura della lingerie e della manifattura italiana. Nel nostro laboratorio convivono generazioni diverse: ragazze giovani, mamme e sarte con anni di esperienza, accomunate dalla stessa passione per il dettaglio e per il lavoro fatto bene. Una dimensione umana e reale che per noi resta insostituibile, anche in un’epoca dominata dalla tecnologia e dall’automazione.
Come riuscite a coniugare estetica e comfort?
Per noi sensualità ed eleganza non devono mai sacrificare il comfort. Lavoriamo molto sulla leggerezza delle costruzioni e sulla naturalezza della vestibilità, perché un capo bello deve anche far sentire bene chi lo indossa. Ogni articolo viene testato e confrontato internamente insieme al nostro team, valutando attentamente comfort, vestibilità e sensazione sulla pelle. Crediamo che la vera qualità si percepisca proprio nell’equilibrio tra estetica, funzionalità e benessere quotidiano.
Come si manifesta, in concreto, l’impegno di Nueame nei confronti del tema della sostenibilità?
Cerchiamo di seguire una produzione più controllata e consapevole, evitando sovrapproduzione e privilegiando qualità, durata e artigianalità. Per noi sostenibilità significa anche preservare competenze manifatturiere italiane che rischiano di scomparire.
Qual è il ruolo della lingerie ai nostri giorni?
Oggi la lingerie è diventata parte del linguaggio estetico di una donna. Non è più soltanto qualcosa da nascondere, ma un elemento che accompagna identità, stile e sicurezza personale. Sempre più donne scelgono di mostrare con naturalezza reggiseni, bralette e dettagli lingerie all’interno dei propri outfit, abbinandoli a blazer, camicie o capi più sartoriali. La lingerie contemporanea entra così nel guardaroba quotidiano diventando parte integrante dello stile personale.
A quale donna vi rivolgete?
Ci rivolgiamo a una donna libera di vivere la propria femminilità nel modo che sente più autentico, senza dover aderire a stereotipi o definizioni prestabilite. Una donna contemporanea, sensibile, forte e sofisticata, che sceglie la lingerie prima di tutto per sé stessa: per sentirsi bene, sicura, elegante e in armonia con il proprio corpo. La sensualità che ci interessa non è mai costruita per compiacere qualcuno, ma nasce dalla consapevolezza, dalla naturalezza e dal modo personale con cui ogni donna decide di esprimersi. Allo stesso tempo, ci piace pensare che un capo Nueame possa diventare anche un regalo emotivo e speciale: qualcosa che un uomo sceglie per sorprendere la propria compagna, moglie o persona amata con un oggetto intimo, raffinato e profondamente sensoriale.
Progetti e sogni per il futuro?
Il nostro desiderio è continuare a far crescere Nueame mantenendo forte la nostra identità artigianale e contemporanea, ampliando sempre di più il dialogo diretto con le donne che scelgono il brand. Ci piacerebbe sviluppare nuove aperture ed esperienze sempre più immersive, dove la cliente possa entrare davvero nel mondo Nueame e vivere il prodotto in modo intimo e sensoriale. Uno dei sogni più belli sarebbe anche creare in futuro collezioni o capsule nate dall’ascolto reale delle donne Nueame: desideri, esigenze ed emozioni trasformate in capi pensati quasi insieme a loro. Per noi è una sfida bellissima: trasferire lavorazioni couture e dettagli sartoriali di alta gamma in uno spazio così piccolo e così vicino al corpo delle donne.