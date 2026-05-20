Nueame. La visione contemporanea della lingerie di lusso è Made in Italy

Che importanza assumono artigianalità Made in Italy e qualità dei materiali?

Per noi il Made in Italy è un metodo di lavoro quotidiano. La qualità dei materiali e delle costruzioni è fondamentale, soprattutto in un prodotto così vicino al corpo. Cerchiamo di mantenere una dimensione quasi sartoriale anche nella produzione contemporanea, attraverso un team fatto da donne del nostro territorio, che portano con sé esperienza, sensibilità e una profonda cultura della lingerie e della manifattura italiana. Nel nostro laboratorio convivono generazioni diverse: ragazze giovani, mamme e sarte con anni di esperienza, accomunate dalla stessa passione per il dettaglio e per il lavoro fatto bene. Una dimensione umana e reale che per noi resta insostituibile, anche in un’epoca dominata dalla tecnologia e dall’automazione.