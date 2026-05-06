Solo Soprani. Calzature gioiello che brillano in ogni momento della giornata

Quali sono i modelli di punta che proponete per questa primavera-estate?

Per la primavera-estate 2026 la collezione propone diverse anime. Da un lato, ci sono i sandali eleganti da sera, con tacco alto, cinturini sottili, applicazioni gioiello, frange di strass e dettagli luminosi: modelli pensati per cerimonie, eventi e occasioni speciali. Un altro tema forte è quello delle slingback, sia con tacco alto sia con tacco medio o basso, declinate nelle versioni nero, avorio, nude, oro, argento, animalier o con dettagli preziosi. Sono modelli molto versatili perché permettono di passare facilmente da un look da giorno più sofisticato a un outfit serale. Per la parte più estiva, invece, spiccano zeppe e sandali con fondo intrecciato, ispirati al mondo naturale della rafia e della corda, ma impreziositi da strass, ricami, fiori applicati e dettagli metallici. Sono modelli perfetti per la stagione calda, perché uniscono comfort, femminilità e un forte impatto visivo. Infine, non mancano sabot, mule e modelli flat, più facili da indossare, ideali per un’eleganza quotidiana ma sempre riconoscibile.