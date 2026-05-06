Solo Soprani. Calzature gioiello che brillano in ogni momento della giornata
© Ufficio stampa
© Ufficio stampa
Calzature versatili e scintillanti pensate per la donna contemporanea, dinamica e sofisticatadi Elena Misericordia
Luciano Soprani, marchio iconico che ha scritto la storia della moda italiana, estende la propria creatività, elegante e raffinata, anche al settore delle calzature, attraverso il brand Solo Soprani. L’estetica del marchio, che unisce grazia, rigore e raffinatezza, oggi vive anche attraverso una proposta di calzature dal design essenziale e, al tempo stesso, ricercato.
© Ufficio stampa
© Ufficio stampa
Le collezioni Solo Soprani coniugano con maestria comfort e design, per accompagnare la donna contemporanea in ogni momento della vita quotidiana: sandali gioiello e décolleté luminose trasformano la calzatura in un accessorio versatile, che si adatta perfettamente sia ad una riunione in ufficio che ad una serata glamour. Le scarpe Solo Soprani scandiscono il ritmo dell’intera giornata, dalla mattina, tra appuntamenti e impegni di lavoro, fino alla sera, quando la città si accende di luci e occasioni speciali.
La passione per la qualità incontra una precisa idea di lusso accessibile. Le silhouette slanciate vengono infatti arricchite da dettagli luminosi: strass e finiture brillanti catturano la luce, di giorno con discrezione, per poi diventare protagonisti assoluti al calare della notte.
Le linee pulite ed essenziali dialogano con lavorazioni preziose e superfici scintillanti, creando modelli couture dall’animo versatile: la scarpa non viene più interpretata solo come elemento funzionale, ma anche come accessorio di stile capace di definire ogni look con carattere e personalità.
Le calzature Solo Soprani sono pensate per una donna moderna e dinamica, che vive la città con energia e personalità, sofisticata di giorno e protagonista la sera.
Quando e com’è nato il brand Solo Soprani?
Solo Soprani nasce da un’intuizione di Luciano Soprani nel mondo della profumeria. Le sue radici risalgono al 1995, con il lancio di una fragranza pensata per rappresentare pienamente l’universo dello stilista: essenziale, pulita, moderna, più vicina alla sostanza che all’apparenza. Da qui il nome Solo Soprani, perché quel profumo doveva essere “solo lui” a raccontarlo. Il progetto fu innovativo per l’epoca: dal flacone disegnato da Pierre Dinand al packaging in carta riciclata, fino alla scelta di proporre una fragranza unisex, tra le prime sul mercato italiano. Il successo fu immediato e contribuì a trasformare Solo Soprani in un’identità autonoma e riconoscibile. Dal 1996 il marchio si è sviluppato ufficialmente come seconda linea strategica della Maison, estendendosi progressivamente a diverse categorie: profumi, calzature, pelletteria, accessori moda, underwear e home collection. Oggi Solo Soprani continua a rappresentare una proposta lifestyle accessibile e contemporanea, costruita su design, qualità e riconoscibilità.
Come mai la scelta di questo nome?
Il nome Solo Soprani nasce dalla volontà di valorizzare un’identità precisa e immediatamente riconoscibile. “Soprani” richiama un patrimonio di stile italiano, eleganza e femminilità; “Solo” rafforza l’idea di una scelta distintiva, personale, quasi dichiarativa. È un nome che suggerisce appartenenza, carattere e riconoscibilità: scegliere Solo Soprani significa scegliere un’estetica femminile, curata e contemporanea, senza rinunciare a un tocco di glamour.
Quali sono le cifre stilistico distintive delle vostre calzature?
Le calzature Solo Soprani si distinguono per un equilibrio ponderato tra eleganza, femminilità e carattere. Le linee sono spesso pulite e allungate, con punte affusolate. Slingback, sandali con cinturino, sabot e décolleté, tutti pensati per slanciare la figura e completare il look con decisione. Accanto alle forme più essenziali, la collezione gioca molto con superfici luminose, strass, finiture metalliche, dettagli gioiello, reti, trasparenze, intrecci e stampe animalier. È una femminilità molto presente, mai neutra: Solo Soprani propone scarpe che non vogliono soltanto completare un outfit, ma diventarne spesso il punto focale.
Quali sono i modelli di punta che proponete per questa primavera-estate?
Per la primavera-estate 2026 la collezione propone diverse anime. Da un lato, ci sono i sandali eleganti da sera, con tacco alto, cinturini sottili, applicazioni gioiello, frange di strass e dettagli luminosi: modelli pensati per cerimonie, eventi e occasioni speciali. Un altro tema forte è quello delle slingback, sia con tacco alto sia con tacco medio o basso, declinate nelle versioni nero, avorio, nude, oro, argento, animalier o con dettagli preziosi. Sono modelli molto versatili perché permettono di passare facilmente da un look da giorno più sofisticato a un outfit serale. Per la parte più estiva, invece, spiccano zeppe e sandali con fondo intrecciato, ispirati al mondo naturale della rafia e della corda, ma impreziositi da strass, ricami, fiori applicati e dettagli metallici. Sono modelli perfetti per la stagione calda, perché uniscono comfort, femminilità e un forte impatto visivo. Infine, non mancano sabot, mule e modelli flat, più facili da indossare, ideali per un’eleganza quotidiana ma sempre riconoscibile.
Linee pulite e superfici scintillanti. Che ruolo svolgono strass e finiture brillanti nell’ambito della vostra produzione?
Gli strass e le finiture brillanti sono una parte importante del linguaggio Solo Soprani. Non vengono utilizzati soltanto come decorazione, ma come elemento identitario: servono a dare luce, movimento e personalità alla calzatura. Nella collezione SS26 li troviamo in molte interpretazioni: micro-strass su décolleté e sabot, applicazioni gioiello sulle fasce dei sandali, dettagli luminosi sulle slingback e poi frange scintillanti, fibbie preziose e inserti metallici. Il loro ruolo è anche quello di trasformare una linea essenziale in qualcosa di più speciale. Una scarpa nera, una slingback minimal o un sandalo pulito diventano immediatamente più femminili, più scenografici, più Solo Soprani.
Non solo calzature scintillanti, ma anche borse. Quali sono le occasioni d’uso dei vostri accessori?
Gli accessori Solo Soprani nascono per completare il look con coerenza e personalità. Le borse, come le calzature, sono pensate per accompagnare diversi momenti della giornata: dall’occasione elegante alla cerimonia, dalla serata estiva all’evento speciale. L’idea è offrire accessori capaci di dialogare con la scarpa, senza essere necessariamente troppo coordinati in modo rigido. Una borsa luminosa può completare un sandalo gioiello per un’occasione formale, ma può anche dare carattere a un abito essenziale. Allo stesso modo, gli accessori più versatili possono accompagnare look quotidiani, aggiungendo quel dettaglio glamour che rende l’insieme più curato.
A quale figura femminile vi rivolgete?
Solo Soprani si rivolge a una donna femminile, dinamica e attenta al dettaglio. Una donna che ama la moda, segue le tendenze, ma cerca prodotti facili da indossare e capaci di valorizzare il proprio stile personale. Il nostro pubblico non è definito solo dall’età, ma soprattutto da un’attitudine: il desiderio di sentirsi elegante, sicura, luminosa. È una donna che può scegliere una slingback raffinata per il lavoro, un sandalo gioiello per una cerimonia, una zeppa intrecciata per l’estate o una décolleté animalier per dare forza a un look più essenziale. La collezione parla a chi ama distinguersi, ma con un’eleganza accessibile e immediata.
Progetti e sogni per il futuro?
Il nostro obiettivo è continuare a rafforzare l’identità di Solo Soprani come brand lifestyle femminile, ampliando progressivamente il dialogo tra calzature, borse, accessori e fragranze, categoria merceologica storica e fortemente identitaria per il marchio. In prospettiva, ci piacerebbe estendere ulteriormente l’universo Solo Soprani anche all’abbigliamento, costruendo una proposta sempre più completa e coerente. Vogliamo accompagnare la donna in diversi momenti della giornata e della stagione, mantenendo una proposta riconoscibile, femminile, accessibile e contemporanea. Un altro progetto importante riguarda lo sviluppo della collezione uomo, con l’intento di ampliare il racconto del brand anche a un pubblico maschile, mantenendo coerenza stilistica e attenzione alla versatilità del prodotto. Guardando invece alla famiglia Soprani nel suo insieme, il sogno più grande è rilanciare il marchio Luciano Soprani nel mercato premium, rispettando il DNA originale del brand: un patrimonio fatto di eleganza italiana, raffinatezza, sensualità misurata e grande attenzione all’immagine. In questo percorso, anche il mondo delle fragranze rappresenta un elemento fondamentale della memoria e dell’identità del marchio, da valorizzare in chiave contemporanea.