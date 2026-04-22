Francesca Levi. Opere d’arte da indossare

Francesca Levi non è solo moda ma anche complementi d'arredo. Come si caratterizza il tuo design?

Ho sempre voluto creare il "pezzo esclusivo”. Ho avuto per anni uno show room dove si potevano trovare mobili, tavoli e sedie disegnati e prodotti da me, attraverso l’utilizzo di materia prima selezionata e molto raffinata. La particolarità consisteva nel realizzare ciò che voleva il cliente, nelle misure e con i materiali scelti proprio per la sua casa. Seguivo io stessa, in prima persona, ogni pezzo sin dalla nascita: lo disegnavo, acquistavo il legno adatto all’ambiente e studiavo le misure giuste per realizzarlo. Adoro il ferro perché è un materiale vivo e, in molti casi, lo lavoravo a mano con procedimenti che lo rendevano speciale e unico. Quando ho partecipato al Fuori Salone, nel 2019, ho proposto un insieme di mobili e oggetti modulari, quindi componibili, sia in ferro che in legno. Il cliente poteva comprare più moduli e assemblarli nella propria casa, secondo il suo gusto e le sue necessità: un tavolo basso poteva diventare una libreria, un appoggio per divani ma anche un comodino… Ho creato lampade–manichino pensati come elemento funzionale e, al tempo stesso, narrativo. Ho infatti interpretato, attraverso ferro e ottone, una Regina e un Re a grandezza naturale, che, al calare della sera, si trasformano in magiche presenze luminose. Ho disegnato lampadari a forma di grandi riccioli che si rincorrono, divani a forma di bocca o di baffo, ispirati al dialogo tra uomo e donna, sedie-scultura in ferro con schienali che richiamano baffi, labbra o addirittura figure stilizzate: una donna con orecchini, un uomo con cravattino…a tavola non c’è più la necessità di assegnare i posti agli amici perché uomo e donna sono molto distinguibili! L’ironia accompagna quasi tutto ciò che creo, sia nella moda che nel design, come nella mia vita privata. Il mio brand, Francesca Levi, racconta con coerenza la bellezza dell’irripetibile: abiti e mobili unici, pensati per chi cerca nella singolarità una gioia profonda e personale.