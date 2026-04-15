Core Mio. Gli occhiali con le lenti a cuore che illuminano il quotidiano
© Ufficio stampa
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Laura Gobbi fonda il brand eyewear 100% Made in Italy per donne audaci che amano osare con colorata ironiadi Elena Misericordia
Core Mio è il brand eyewear creato da Laura Gobbi, PR, esperta in marketing territoriale e consulente di comunicazione nel settore food&wine. Oggi anche imprenditrice di moda. Molto più che semplici occhiali da sole, ali invisibili che abbracciano e proteggono, donando la forza per affrontare le circostanze più difficili e inaspettate che spesso la vita riserva. Lenti a cuore che permettono di vedere il mondo secondo una prospettiva nuova, impreziosendo ogni outfit con leggerezza e ironia.
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Rigorosamente Made in Italy, gli occhiali Core Mio sono il frutto del lavoro di mani esperte che rivolgono una minuziosa attenzione anche ai più piccoli dettagli.
Colori vivaci e vibranti, che catturano l’attenzione, ma soprattutto esprimono identità e carattere, manifestando una natura più intima e profonda.
Gli occhiali Core Mio sono un manifesto di audacia e autenticità, che risponde allo slogan “#Osa! #Osa essere te stessa!”, in tutte le declinazioni: meravigli#osa, favol#osa, spirit#osa, gener#osa…e tanti altri aggettivi che testimoniano un rinnovato approccio di positività e intraprendenza nei confronti delle innumerevoli sfide del vivere quotidiano.
Al modello Vittoria, che rappresenta il trionfo e la conquista, personalizzabile con l’aggiunta di strass colorati e di un nome o di una frase simbolica sull’asta, si affiancano le versioni Carlotta, Nina e Anita, ciascuna rivolta ad una figura femminile iconica e aspirazionale: l’anticonformista boho-chic, la bon-ton raffinata ed essenziale, la guerriera della giungla metropolitana granitica e determinata.
Gli occhiali Core Mio si affermano come i superpoteri delle eroine contemporanee, l’irrinunciabile bacchetta magica per chiunque stia affrontando la propria battaglia, con grinta e consapevolezza, aggiungendo un tocco glamour al proprio coraggio.
Chi è Laura Gobbi? Quali sono le tue origini e qual è stato il tuo percorso di formazione?
Orgogliosamente sabauda, mi sono costruita nel tempo mettendo insieme pezzi di passione ed errori. Oggi mi occupo di comunicazione, marketing territoriale ed enogastronomia.
Quando e com’è nato il brand eyewear Core Mio?
Nella mia mente Core Mio è nato più di dieci anni fa; ma, tra mettere a punto il primo modello, formarmi, cercare il produttore adeguato, immagazzinare le energie e le disponibilità economiche per affrontare consapevolmente questo progetto, dall’idea ai fatti è passato un po’ di tempo... La svolta decisiva è stata senz’altro il covid. Con le lastre di acetato in mano, mi sono detta: “O la va o la spacca!”. Ma non ho mai fatto il passo più lungo della gamba. Ogni iniziativa è sempre stata ponderata con ragionevolezza affinché fosse commisurata al tempo, alle possibilità e alle risorse a mia disposizione.
Come mai gli occhiali? E, soprattutto, perché la forma a cuore?
Vivo di semiotica e con la risposta a questa domanda ci potremmo scrivere un trattato! In realtà è stato tutto un caso, anche se per me il caso non esiste. Indossavo già un paio di occhiali a cuore nel mio quotidiano, quando ancora non si vedevano così frequentemente. Ho capito subito che erano un oggetto magico, che attraeva le persone: un sorriso, una battuta, uno sguardo. Ma ero ignara che il destino mi stesse mettendo tra le mani – o meglio, sul naso! – una nuova possibilità di vita. Un giorno, mentre camminavo per la strada dopo aver ricevuto una notizia poco piacevole, un signore mi si è avvicinato, attratto dagli occhiali, e mi ha abbracciata...da lì è nato tutto.
Gli occhiali da sole come strumento di forza, coraggio e rinascita. Quale messaggio vuoi trasferire con questo accessorio colorato e brioso?
Tutti noi abbiamo il superpotere di usare, se vogliamo, le parole giuste, quelle che fanno stare bene, ma lo sottovalutiamo. Se usassimo tutti belle parole, il mondo sarebbe un luogo più confortevole. Avete mai fatto caso al fatto che ci sono molti aggettivi qualificativi che terminano con “osa”? Ad esempio, “coraggi#osa”, “maravig#osa”, “gener#osa”… ecco, il messaggio principale è che bisogna osare! (E Crederci!). Se osi, il coraggio ti sostiene. Se osi nel dare, sai che riceverai; se osi nell’amarti, trovi la tua meraviglia.
Quali sono le cifre stilistico-distintive dei tuoi occhiali?
Pare che Core Mio sia l’unico brand che offra soltanto occhiali a cuore. Questo mi permette di essere libera da collezioni, mode e tendenze. O il cuore piace o non piace! Una scelta precisa, audace, forse un po’ folle, ma che ho scelto di intraprendere guidata da due esempi: Ford, che al suo esordio decise di mettere sul mercato solo un modello di auto, e i Krumiri, tipici biscotti di Casale Monferrato; questa pasticceria dal 1878 produce soltanto un tipo di biscotto, famoso in tutto il mondo. Il monoprodotto rassicura, non confonde, racconta.
Che importanza assume il Made in Italy nell’ambito della tua produzione?
Per il mio brand ho sempre voluto il meglio. Avendo anche una professionalità da rispettare, non potevo permettermi di non garantire un alto livello qualitativo. Questo mi poteva essere assicurato soltanto da una manifattura nazionale. I miei occhiali vengono interamente realizzati in Italia, tra il Cadore e il Piemonte, nel distretto per eccellenza della occhialeria.
E il colore che ruolo svolge?
Il colore è terapia. Ogni colore ha una sua energia che comunica direttamente con il nostro io interiore. Chi approda a Core Mio vibra su altre frequenze. Se si cercano il logo e il brand da esibire, il mercato offre un milione di possibilità; se si cerca invece una connessione di altro tipo, allora gli occhiali Core Mio arrivano dritti al segno e accolgono con generosità e calore.
Vittoria, Carlotta, Nina, Anita…questi i nomi dei modelli Core mio. Ciascuno dedicato ad una particolare figura di donna. Ma, più in generale, a quale pubblico ti rivolgi?
Core Mio sono occhiali da sole e occhiali da luna. Il sole acceca, ti fa chiudere gli occhi, ti impedisce di vedere e i Core Mio ti proteggono. La luce della luna illumina la notte, ti mostra la strada, proprio come i Core mio che ti aiutano ad attraversare il buio. I Core Mio sono occhiali fluidi, parlano principalmente a chi non ha sovrastrutture, a chi è sopravvissuto, a chi ha la forza e la condivide. Mi piacciono le persone gentili e generose. Ecco, mi rivolgo a persone delicate, che sanno prendersi cura di sé e degli altri.
Progetti e sogni per il futuro?
Creare il mio spazio e continuare a crescere, rimanendo sempre fedele a me stessa.