Core Mio. Gli occhiali con le lenti a cuore che illuminano il quotidiano

Come mai gli occhiali? E, soprattutto, perché la forma a cuore?

Vivo di semiotica e con la risposta a questa domanda ci potremmo scrivere un trattato! In realtà è stato tutto un caso, anche se per me il caso non esiste. Indossavo già un paio di occhiali a cuore nel mio quotidiano, quando ancora non si vedevano così frequentemente. Ho capito subito che erano un oggetto magico, che attraeva le persone: un sorriso, una battuta, uno sguardo. Ma ero ignara che il destino mi stesse mettendo tra le mani – o meglio, sul naso! – una nuova possibilità di vita. Un giorno, mentre camminavo per la strada dopo aver ricevuto una notizia poco piacevole, un signore mi si è avvicinato, attratto dagli occhiali, e mi ha abbracciata...da lì è nato tutto.