La Litoranea. Il resortwear che celebra il lusso genuino del Salento

Chi è Alexa Minerva? Quali sono le tue origini e qual è stato il tuo percorso di formazione?

Sono nata in Moldavia e mi sono trasferita in Italia all’età di otto anni. Sono cresciuta a Lucca, in Toscana, dove vive tuttora la mia famiglia: è lì che si è formata la mia identità, in un equilibrio naturale tra culture diverse. Il mio percorso si è costruito intrecciando costantemente studio e lavoro. Ho frequentato una scuola di produzione tessile e sartoriale per cinque anni, dove ho acquisito le basi tecniche della moda, sviluppando un rapporto concreto con il prodotto. Successivamente ho vinto una borsa di studio al Polimoda, specializzandomi in digital marketing e comunicazione, approfondendo anche temi legati alla sostenibilità. Parallelamente ho iniziato a scrivere e a fare le prime esperienze nel settore. La mia formazione è stata però anche molto pratica: ho lavorato per anni nella vendita all’interno di brand di lusso come Loro Piana, Yves Saint Laurent e Max Mara. Questo mi ha dato uno sguardo molto diretto sul cliente, sul valore reale del prodotto e sul posizionamento. A un certo punto ho sentito il bisogno di fermarmi. Mi sono presa del tempo per capire davvero cosa volessi costruire. È stato un momento quasi catartico. Durante uno dei miei soggiorni in Salento — un luogo che frequento in modo costante e che considero casa —, ho raggiunto una consapevolezza molto chiara: desideravo realizzare qualcosa che fosse mio, ma soprattutto che fosse autentico. Non è nato prima il brand. È nato prima un linguaggio. La Litoranea, infatti, è arrivata dopo, come forma. Il Salento è stato il punto di origine, il contesto emotivo dentro il quale ho riconosciuto un modo di vedere e di esprimermi che mi apparteneva.