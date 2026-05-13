Pina G. Quando la camicia è protagonista

Chi è Pina Gandolfi? Quali sono le tue origini e qual è stato il tuo percorso di formazione?

Sono giornalista, creative e fashion director fino al 2017 circa. Per anni ho raccontato storie e moda all’interno di splendide redazioni, lavorando negli anni ’90, un periodo straordinario di creatività, progetti e scoperte. Un mondo molto diverso da quello di oggi, senza continue reference e senza omologazione. Dopo una splendida “carriera” — o “corriera”, come preferisco chiamarla io, sorridendo —, ho ricominciato a viaggiare, a fare consulenze e a guardarmi intorno con occhi diversi.