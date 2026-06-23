Inps: 141mila italiani emigrati nel 2024, dato più alto degli ultimi 10 anni

Nel 2024 sono emigrate dall'Italia 141.056 persone, il valore più alto degli ultimi 10 anni. Lo si legge nel Rendiconto sociale dell'Inps, secondo il quale nell'anno gli immigrati nel nostro Paese sono stati 247.274. Il saldo migratorio è positivo per 106.218 unità, mentre il saldo demografico complessivo, che tiene conto del saldo naturale (tra nascite e morti), negativo per 283.165 unità, è stato negativo per 176.947 unità. Nel rapporto anche gli ultimi dati su pensionati, pensioni e differenze di genere sull'assegno mensile.