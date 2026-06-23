Inps: 141mila italiani emigrati nel 2024, dato più alto degli ultimi 10 anni

Pensioni, come cambiano i requisiti in seguito alla legge di bilancio 2026
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Il saldo migratorio è positivo per 106.218 unità, mentre il saldo demografico complessivo resta negativo. Quanto alle pensioni...
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Nel 2024 sono emigrate dall'Italia 141.056 persone, il valore più alto degli ultimi 10 anni. Lo si legge nel Rendiconto sociale dell'Inps, secondo il quale nell'anno gli immigrati nel nostro Paese sono stati 247.274. Il saldo migratorio è positivo per 106.218 unità, mentre il saldo demografico complessivo, che tiene conto del saldo naturale (tra nascite e morti), negativo per 283.165 unità, è stato negativo per 176.947 unità. Nel rapporto anche gli ultimi dati su pensionati, pensioni e differenze di genere sull'assegno mensile.
La spesa per le pensioni è passata da 320 miliardi del 2024 ai 325 miliardi del 2025, con una crescita nominale del 1,4%, variazione dovuta principalmente all'indicizzazione delle pensioni in rapporto alla variazione dei prezzi al consumo. Lo si legge nel Rendiconto sociale appena presentato dal Civ dell'Inps, secondo il quale i pensionati nel complesso nell'anno sono 15.435694. Le pensioni previdenziali complessivamente liquidate nel 2025 sono state 834.658, circa 27 mila in meno rispetto all'anno precedente, un dato, spiega il Rendiconto, "determinato soprattutto dalle restrizioni introdotte recentemente nel sistema previdenziale italiano".
Per Quota 103 con il ricalcolo contributivo nell'anno sono state accolte appena 4.868 domande a fronte delle 112.982 della Quota 100 del 2021, ultimo anno nel quale era stato possibile andare in pensione con 62 anni di età e 38 di contributi. Le prestazioni erogate con Opzione donna, per effetto di una regolamentazione più restrittiva introdotta negli ultimi due anni, sono calate da 26.427 nel 2022, a 12.763 nel 2023, a 4.784 nel 2024, a 3.860 nel 2025. "Gli strumenti di flessibilità in uscita - si legge - hanno visto in questi anni un forte ridimensionamento".
"Aumenta l'età media di pensionamento passando da 64,4 anni del 2022 ai 65,4 anni del 2025 per le donne e da 63,7 anni del 2022 ai 64,1 anni del 2025 per i maschi", si legge ancora nel Rendiconto sociale 2025 dell'Inps.
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Inoltre, "gli importi medi delle pensioni previdenziali vigenti e liquidate evidenziano una rilevante differenza tra i due generi che, nel caso delle pensioni di vecchiaia, raggiunge il 45% in meno per le donne", i dati.
Nel 2025 sono state accolte 723.778 domande di assegno di inclusione (Adi), in calo rispetto all'anno precedente, e 119.476 domande di sostegno per la formazione e il lavoro (Sfl), dati complessivamente inferiori al numero di prestazioni per reddito e pensione di cittadinanza erogati nel 2022 pari a 1.039.700. E' quanto rileva il rendiconto sociale 2025 dell'Inps. Per quanto riguarda le riscossioni da recupero crediti in fase amministrativa da aziende con dipendenti si evince un aumento rispetto al dato registrato nel 2024, passando da 7 miliardi nel 2024 a 9 miliardi nel 2025. Il dato relativo alla riscossione coattiva (attraverso l'Agenzia delle entrate) risulta in linea rispetto all'anno precedente, che si assesta intorno a 3,6 milioni.