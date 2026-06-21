Al via da luglio la tassa Ue sui piccoli pacchi: +3 euro a spedizione | E in Italia potrebbe essere doppia

Confetra, la Confederazione delle imprese del trasporto e della logistica, chiede di "cancellare subito la tassa" di 2 euro "per salvaguardare il comparto logistico nazionale". La doppia tassazione sulle spedizioni di valore inferiore a 150 euro "va fermata", perché "provocherà il crollo di almeno il 50% dei traffici merci e farà perdere 25 milioni di euro allo Stato", ha scritto il presidente Carlo De Ruvo in una lettera al ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti. E il Mef starebbe valutando seriamente la questione.