Piccoli pacchi in entrata nell'Ue, l'Ecofin decide un dazio di 3 euro

Dal primo luglio 2026 sarà operativo un dazio doganale fisso temporaneo di 3 euro sui piccoli pacchi che entrano nell'Ue. E' quanto ha concordato, secondo fonti di Bruxelles, il Consiglio Ue dell'Ecofin riferendosi alla merce spedita, principalmente tramite commercio elettronico. La disposizione sarà attiva fino all'entrata in vigore dell'accordo per una soluzione permanente con lo scopo di eliminare la soglia di franchigia doganale. C'è anche una proposta alla Manovra attualmente in discussione in Parlamento, che prevede una tassa di 2 euro sui pacchi spediti di valore inferiore ai 150 euro provenienti da Paesi extra Ue.