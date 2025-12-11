Affitti, banche, tassa sui pacchi: il governo trova un miliardo e riscrive la Manovra

Le opposizioni, in particolare il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle, hanno sollevato forti critiche sull'approvazione affrettata e sul processo legislativo poco trasparente. "Per un mese la Commissione Bilancio è stata completamente ferma", ha dichiarato il Pd, lamentando il fatto che il governo sia stato costretto a riscrivere una Manovra che "non stava in piedi" a causa delle divisioni interne alla maggioranza. La richiesta di più tempo per il confronto in commissione è stata avanzata, ma la maggioranza sembra determinata a mantenere il calendario previsto.