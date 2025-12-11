Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Politica
via libera

Milleproroghe, il Cdm approva il decreto

11 Dic 2025 - 19:21
© ansa

© ansa

Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto legge Milleproroghe. Il provvedimento è formato da 16 articoli su vari temi: dai commissari per le emergenze nazionali alla siccità, dalla pesca alle energie rinnovabili.

milleproroghe
cdm