L'IMPATTO DELLA GUERRA IN MEDIO ORIENTE

Bce: "Da indici pmi segni di peggioramento della crescita nel secondo trimestre"

L'indice pmi composito flash dell'area euro è ulteriormente sceso a maggio, e la Bce nota che è restato "in territorio di contrazione per due mesi consecutivi"

25 Giu 2026 - 10:21
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Gli indicatori a breve per l'economia dell'area euro "sono peggiorati da marzo" e "indicano chiaramente l'impatto negativo della guerra in Medio Oriente sull'attività economica". Lo scrive la Banca centrale europea. L'indice pmi composito flash dell'area euro è ulteriormente sceso a maggio, e la Bce nota che è restato "in territorio di contrazione per due mesi consecutivi" sottolineando "l'impatto negativo della guerra in Medio Oriente sulle percezioni della produzione". Gli indicatori puntano a "un deciso rallentamento" dei consumi col rivelarsi dell'impatto della guerra", che "è attesa pesare di più sugli investimenti nel secondo trimestre". 

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