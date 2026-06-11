La Bce alza i tassi di interesse al 2,25%: tagliate le stime di crescita, boom dell'inflazione

Era il 20 settembre 2023, anche se la decisione era stata annunciata formalmente già sei giorni prima, che la Banca centrale europea non alzava i tassi di interesse. In quel caso il tasso sui depositi era lievitato di 25 punti base fino al 4%: si trattava del decimo rialzo consecutivo in un periodo in cui la guerra in Ucraina aveva fatto schizzare fuori controllo la spirale inflattiva.