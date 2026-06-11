Bce verso il rialzo dei tassi: quali saranno le prossime mosse secondo gli esperti

SWISSCANTO

L’economia europea resta fragile, ma la Bce procederà comunque a un rialzo dei tassi nella riunione di oggi. A dirlo è Roger Rüegg, Head of Multi-Asset Solution Zkb/Swisscanto, che ricorda il percorso della Bce dal 2022, quando attraverso una serie di interventi i tassi sono passati da -0,5% a 4% attraverso dieci incrementi consecutivi. “Ora la banca centrale ha preparato i mercati a quello che sarebbe il primo rialzo dei tassi da settembre 2023 – commenta l’esperto - La domanda è se questo rappresenti l’inizio di una nuova fase restrittiva. Anche noi prevediamo un aumento dei tassi al 2,25%, ma rientriamo tra coloro che dubitano della sostenibilità di questa scelta nel medio periodo. A nostro avviso, resta da capire se una politica monetaria più restrittiva sia davvero in grado di impedire che le pressioni inflazionistiche si estendano ad altri beni e servizi, senza al tempo stesso aggravare le difficoltà di un’economia già fragile. Un rialzo al 2,25% favorirebbe le obbligazioni denominate in euro con scadenze più lunghe, mentre potrebbe penalizzare i titoli azionari dei settori più ciclici e orientati alla domanda interna, in particolare quelli legati ai consumi”.