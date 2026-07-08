Il clima, tra alluvioni e siccità, protagonista, dunque, dei mercati, prima agricoli e poi finanziari. Sì, perché anche questi ultimi sono influenzati dai cambiamenti climatici: i prezzi del caffè sono arrivati fino a 350 centesimi per libbra, quasi ai massimi livelli dell'anno. Lunedì 6 luglio sì è registrato il maggiore aumento giornaliero dal 2000, con un rialzo superiore al 15% sui contratti Arabica con scadenza a settembre. Anche la varietà di caffè più economica e più resistente, la Robusta, proveniente dal Sud-est asiatico, ha registrato un aumento dell'8%, superando il livello di 4.100 dollari per tonnellata.