Il mercato degli influencer muove 425 milioni, con i piccoli che se la cavano meglio dei grandi

425 milioni di euro sono davvero tanti. Il Bayern Monaco per dire con quei soldi ci ha costruito la propria casa, l'Allianz Arena, mentre la Juventus ha pagato il proprio stadio meno della metà. Se ne potrebbero tirare su addirittura due con quella cifra e metterci dentro tutti quegli influencer che, in misura diversa, contribuiscono a generare una tale ingente somma con le loro attività. Il mercato italiano dell’influencer marketing tocca infatti nell'anno in corso i 425 milioni di euro, registrando addirittura un aumento del +10,4% rispetto ai 385 milioni dello scorso anno. A dare questi numeri ci pensa il nuovo report sui listini dei compensi degli influencer in Italia pubblicato dalla società di strategia, comunicazione e marketing digitale DeRev. Siamo ormai alla sesta edizione dell'indagine basata sull’analisi di circa cinquemila profili di creator nostrani nel periodo compreso tra il 15 giugno 2025 e il 15 giugno 2026. Un'analisi approfondita che disegna un panorama variegato, dove non a tutti è garantito la stessa fetta di torta.