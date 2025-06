Crescono i “BoomerTok”: sempre più ultra 60enni su TikTok

Cresce il numero di "BoomerTok". I baby boomer stanno scoprendo TikTok e non intendono abbandonarlo. Tanto da essere stati ribattezzati in rete come i “BoomerTok”. Sebbene Facebook sia ancora la loro piattaforma social preferita, cresce sempre di più il numero di nati tra il 1946 e il 1964 che seguono assiduamente i contenuti sulla piattaforma preferita dalla Gen Z e dai Millennial. Secondo il rapporto “Boomers are doing more scrolling and shopping” di GWI, escludendo la Cina, l’uso di TikTok tra i boomer è cresciuto del 57% dal 2001 ad oggi.