Fissa, variabile, periodica, straordinaria: cos'è la patrimoniale, come si applica e quali Paesi la usano?

"Caro Primo Ministro: tassateci. Siamo orgogliosi di pagare e siamo qui per restare". È il messaggio che 120 milionari britannici, imprenditori e stelle dello spettacolo, hanno scritto al neo premier laburista Andy Burnham per chiedere di tassare di più il loro patrimonio. Tra gli obiettivi dietro a questa mossa ci sarebbero quelli di migliorare i servizi pubblici e contribuire a ridurre le disuguaglianze di una società in cui la forbice fra ricchi e poveri è sempre più ampia. Questo messaggio riporta così l'attenzione sui temi della tassazione sui ricchi e sull'imposta sui grandi patrimoni: la cosiddetta patrimoniale. Cos'è, in quali stati si applica e qual è il dibattito intorno a essa? Facciamo chiarezza.