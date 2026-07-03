Il patrimonio dei Lefebvriani e i loro finanziatori

Il documento finanziario più dettagliato per capire la forza economica dei Lefebvriani è riferito tuttavia all'ala francese della Fraternità. I conti del 2023, certificati da Kpmg, comprendono infatti la sede trasnsalpina, i priorati e il seminario di Flavigny. Nel 2023 i Lefebvriani francesi dichiaravano circa 41 milioni di immobilizzazioni nette, 13 milioni di liquidità, 8,65 milioni di titoli finanziari e una situazione patrimoniale netta superiore a 51 milioni di euro. L’attivo totale di bilancio ammontava a 67,91 milioni di euro e comprendeva anche il valore di terreni, strutture religiose, titoli e beni ricevuti in eredità. È la stessa Fraternità d'altra parte a spingere i fedeli a destinare immobili, denaro e altri beni attraverso un lascito testamentario, arrivando a incassare solo in Francia ben otto milioni in questo modo nel 2023.