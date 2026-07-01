Chiesa, i lefebvriani consacrano i nuovi vescovi: è scisma

La Fraternità Sacerdotale San Pio X ha consacrato quattro nuovi vescovi a Écône, in Svizzera, ignorando l'appello del Papa a sospendere la cerimonia. Secondo il diritto canonico, la consacrazione episcopale senza mandato pontificio comporta la scomunica automatica dei partecipanti e determina una situazione di scisma dalla Chiesa cattolica. La comunicazione ufficiale del Vaticano è attesa nelle prossime ore o nei prossimi giorni.
La cerimonia
Il rito è stato presieduto da monsignor Alfonso de Galarreta, affiancato da monsignor Bernard Fellay come co-consacrante. La celebrazione è iniziata con il tradizionale rito dell'imposizione delle mani sul capo dei quattro nuovi vescovi, seguito dagli altri momenti liturgici previsti.