Papa Leone XIV, l'ultimo appello prima dello scisma dei lefebvriani: "Tornate indietro, possiamo parlare"

Papa Leone XIV ha dunque chiesto ai lefebvriani di riaprire il dialogo con il Vaticano: "Con questo spirito, e colmo di affetto cristiano, vi prego e vi chiedo con tutto il cuore: tornate sui vostri passi. Vi esorto a considerare attentamente il bene spirituale dei fedeli, perché l'atto scismatico che compireste li priverebbe della ricezione lecita e in taluni casi persino valida dei Sacramenti che essi amano e cercano per la propria santificazione. Chiedo invece un percorso di dialogo che lo Spirito Santo può rendere possibile e fecondo". In caso di scomunica infatti, le Messe, i battesimi e i matrimoni amministrati dai religiosi scismatici sarebbero automaticamente invalidati. "Prego per voi, perché lacerare la Tunica inconsutile (senza cuciture, simbolo dell'unità della Chiesa, ndr) di Cristo è un peccato di estrema gravità. Per l'autorità ricevuta da Cristo, con animo addolorato, ma ancora pieno di speranza, sento il dovere di chiedervi di desistere dal vostro intento e affido queste intenzioni al Cuore Immacolato di Maria, Madre del Buon Consiglio".