Vaticano, i Lefebvriani confermano l'ordinazione dei nuovi vescovi: sarà scisma?

Lo scorso 13 maggio, il Vaticano aveva tentato di ricucire un'ultima volta la distanza con la Fraternità San Pio X ricordando loro che tutte le ordinazioni episcopali esterne al "mandato pontificio" non hanno alcuna validità. E arrivando a usare parole pesanti: "Questo gesto (l'ordinazione di nuovi vescovi, ndr) costituirà un atto scismatico e l'adesione formale allo scisma costituisce una grave offesa a Dio e comporta la scomunica stabilita dal diritto della Chiesa". Immediata la risposta dei seguaci di Lefebvre: "Santo Padre, da più di cinquant'anni, la Fraternità sacerdotale San Pio X si sforza di esporre alla Santa Sede il suo caso di coscienza contro gli errori che distruggono la fede e la moralità cattolica. Purtroppo, tutte le discussioni impegnate sono rimaste infruttuose e tutte le preoccupazioni espresse non hanno ricevuto alcuna risposta veramente soddisfacente", si legge in una epistola. "Da più di cinquant'anni l'unica soluzione che la Santa Sede sta realmente considerando sembra essere le sanzioni canoniche. Con nostro grande rammarico, ci sembra che la destra canonica sia quindi usata non per confermare nella fede, ma per distogliere da essa".