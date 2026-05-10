“FRANCISCUS. Fratello in arte”, la mostra di Michelangelo Pistoletto ad Assisi

Si potrà visitare fino al 4 ottobre 2026, nella suggestiva Rocca Maggiore ad Assisi, la mostra “FRANCISCUS. Fratello in arte”, realizzata da Michelangelo Pistoletto. L’esposizione approfondisce il rapporto tra arte, spiritualità e responsabilità sociale, mettendo in dialogo alcune delle opere più significative dell’artista. Al centro c’è la proclamazione, da parte del Pistoletto, di Papa Francesco come “Primo Santo dell’Arte”: non un atto religioso, ma un’azione interna al linguaggio dell’arte che riconosce in Francesco una figura capace di trasformare la vita in opera e la spiritualità in responsabilità condivisa. Un progetto inedito nell’ottavo centenario della morte di San Francesco. L’iniziativa è promossa dal Comune di Assisi e con il patrocinio della Regione Umbria ed è curata dallo stesso autore.