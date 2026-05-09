Il Papa ai musulmani: "Condanniamo insieme strumentalizzazioni di Dio"

"Sul fondamento di fraternità, nell'origine dell'umanità e nella fede, ci assumiamo insieme la nostra comune responsabilità: condannare ogni forma di discriminazione e persecuzione basata su razza, religione o origine; respingere ogni strumentalizzazione del nome di Dio per fini militari, economici o politici; alzare la nostra voce a sostegno di ogni minoranza sofferente". Lo ha detto papa Leone ricevendo una delegazione dei Capi della Comunità musulmana del Senegal: "Purtroppo - ha rilevato -, i conflitti armati persistono nel continente africano" e a ciò "si aggiungono i discorsi d'odio che avvelenano il tessuto sociale".