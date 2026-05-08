Papa Leone con le sneakers bianche: la foto virale (che non è un fake)

La foto di Papa Leone con un paio di sneakers bianche ai piedi sta facendo il giro del mondo. Web e social stanno rilanciando un fotogramma tratto dal documentario dedicato al Pontefice "Leone a Roma", presentato in occasione del suo primo anno di pontificato. Nell'immagine (che quindi non è un fake, a differenza di quella che ritraeva il suo predecessore Papa Francesco con un piumino bianco) si vede Prevost camminare su un prato mentre indossa sotto la veste sacra un modello “cult”, da sempre amatissimo anche dai giovani.