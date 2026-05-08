Papa Leone con le sneakers bianche: la foto virale (che non è un fake)

Papa Leone con le sneakers bianche da un fotogramma del trailer di "Leone a Roma", un documentario sugli anni di Prevost nella Città Eterna (Fonte: Vatican News, elaborazione grafica da YouTube) © Dal Web
La foto di Papa Leone con un paio di sneakers bianche ai piedi sta facendo il giro del mondo. Web e social stanno rilanciando un fotogramma tratto dal documentario dedicato al Pontefice "Leone a Roma", presentato in occasione del suo primo anno di pontificato. Nell'immagine (che quindi non è un fake, a differenza di quella che ritraeva il suo predecessore Papa Francesco con un piumino bianco) si vede Prevost camminare su un prato mentre indossa sotto la veste sacra un modello “cult”, da sempre amatissimo anche dai giovani.
Papa Leone e la moda: i precedenti
Oltre a figurare nella lista dei "best dressed 2025" stilata da Vogue America, per aver mantenuto il suo sarto – si legge nella nota dedicata alla sua scheda sulla rivista di riferimento della moda – e perpetuato l'eredità papale per quanto riguarda i paramenti liturgici di pregio, il Pontefice pare apprezzare molto anche lo street style. Pochi giorni dopo il suo insediamento, infatti, era stato fotografato con un cappellino dei White Sox (squadra di baseball di Chicago), abbinato - anche in quell’occasione - all’abito talare bianco.