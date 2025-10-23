Da Camilla a Charlène di Monaco: perché le donne dal Papa vestono di nero

Sobrietà assoluta. Il nero è considerato un colore appropriato per l'ambiente religioso e "non oscura" il Pontefice, mantenendo il focus sulla sua figura. Le donne devono indossare outfit decorosi e formali, come un tailleur di taglio classico con gonna almeno sotto il ginocchio, maniche lunghe almeno tre quarti, calze scure e scarpe chiuse, basse o con tacco medio, e una borsa piccola e discreta. Il velo sul capo è tradizionalmente appropriato ma facoltativo.