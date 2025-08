Giubileo dei giovani, dai tatuaggi alle spalle scoperte: il dress code

Anche per il Giubileo dei giovani è stato approntato un dress code specifico per i partecipanti, così come si usa per tutti i grandi eventi e le cerimonie ufficiali. Per le migliaia di ragazze e ragazzi accorsi a Roma da tutto il mondo è stato, infatti, approntato un vademecum per alcuni appuntamenti specifici, in particolare per la visita a luoghi religiosi e durante gli eventi principali come la veglia e la messa finale a Tor Vergata.