Chi sono i lefebvriani e cosa vogliono? Come si è arrivati allo scisma?

Il 2 febbraio scorso lo scontro si è riacceso, quando la neo-guida don Davide Pagliarani ha annunciato la creazione di nuovi vescovi prevista nel seminario della Fraternità a Flavigny-sur-Ozerain, in Francia. Poi c'è stato l'annuncio dell'ordinazione dei quattro nuovi vescovi per oggi, 1° luglio. Lo scorso 13 maggio, il Vaticano ha tentato di ricucire il rapporto con la Fraternità San Pio X ricordando loro che tutte le ordinazioni episcopali esterne al "mandato pontificio" non hanno alcuna validità. Papa Leone XIV ha recentemente mandato una lettera al movimento chiedendo di riaprire il dialogo. "Con questo spirito, e colmo di affetto cristiano, vi prego e vi chiedo con tutto il cuore: tornate sui vostri passi", aveva scritto.