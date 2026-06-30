Vaticano, Obolo di San Pietro: nel 2025 entrate per 57,6 milioni

L'Obolo di San Pietro, il fondo che accoglie le donazioni devolute al Papa destinate a sostenere la sua missione per la Chiesa universale e a supportare numerose iniziative in favore dei più bisognosi, nel 2025 ha visto entrate per 57,6 milioni e uscite per 59,8 milioni. I dati sono stati diffusi nel Rapporto annuale 2025 del Fondo. I numeri, se raffrontati con quelli dell'anno precedente, evidenziano come le entrate siano rimaste più o meno stabili mentre le uscite siano notevolmente diminuite. Nel 2024 infatti le entrate del Fondo Obolo ammontavano a 58 milioni di euro, mentre le uscite erano risultate pari a 75,4 milioni di euro. Nel dettaglio nel 2025 sono stati erogati contributi per 54,5 milioni, dei quali 41,2 milioni per supportare le attività condotte dalla Santa Sede a servizio della missione apostolica del Papa e 13,3 milioni per sostenere progetti di assistenza diretta ai più bisognosi.