Un altro gruppo è pronto a prendere le distanze da Papa Leone XIV

"Consacrerò Padre Michael Mary il 25 luglio e sarà fatto in assenza di un mandato apostolico, poiché la Sede di Roma è chiaramente occupata dai nemici di Dio" ha annunciato un paio di settimane fa monsignore Pierre Roy, superiore generale. Oltre a lui i consacranti saranno i monsignori Rodrigo Ribeiro da Silvae e Fernando Altamira. Dura la replica del vescovo di Aberdeen, Hugh Gilbert: "Azione illegale a cui nessun fedele non dovrebbe partecipare, falso il fatto che si faccia per il bene della Chiesa Cattolica".