Un altro gruppo è pronto a prendere le distanze da Papa Leone XIV

Non saranno solo i lefebvriani a voltare le spalle a Papa Leone XIV e al Vaticano. Un altro gruppo di tradizionalisti, i Figli del Santissimo Redentore, noti anche come Redentoristi Transalpini, prenderanno parte ad una consacrazione episcopale senza il mandato del Papa il 25 luglio in Scozia, sull'isola di Papa Stronsay. Il gruppo nacque proprio dal movimento di Marcel Lefebvre, criticando la Chiesa e il Concilio Vaticano, ma nel 2008 ci fu una riconciliazione grazie a Benedetto XVI.
"Consacrerò Padre Michael Mary il 25 luglio e sarà fatto in assenza di un mandato apostolico, poiché la Sede di Roma è chiaramente occupata dai nemici di Dio" ha annunciato un paio di settimane fa monsignore Pierre Roy, superiore generale. Oltre a lui i consacranti saranno i monsignori Rodrigo Ribeiro da Silvae e Fernando Altamira. Dura la replica del vescovo di Aberdeen, Hugh Gilbert: "Azione illegale a cui nessun fedele non dovrebbe partecipare, falso il fatto che si faccia per il bene della Chiesa Cattolica".