Il Medioevo è tornato? La storica Del Bo: "Una lettura che rischia di deresponsabilizzarci"

Le analogie fra le dinamiche medievali e quelle di oggi, secondo Del Bo, vanno maneggiate con cautela. Paragonare la peste del 1347 al Covid, per esempio, porta a pensare che la popolazione dell'epoca fosse psicologicamente impreparata a un evento di quel genere, del quale non conosceva l'origine, così come non lo eravamo noi nel 2020 di fronte al nuovo coronavirus. La storica ricorda però un dettaglio spesso trascurato: il batterio responsabile della peste, oggi noto come Yersinia pestis, è stato identificato solo nel 1894 dal medico Yersin, e fino a quel momento la malattia ha continuato a colpire in maniera devastante proprio perché se ne ignorava la causa. Le conseguenze economiche e sociali, però, sono state opposte: dopo la peste nera, molte persone di basso livello sociale sopravvissute hanno beneficiato di un netto miglioramento delle proprie condizioni, fra eredità e salari più alti dovuti alla minore disponibilità di manodopera, mentre con il Covid moltissimi lavoratori e lavoratrici hanno perso il posto.



Anche le guerre medievali, aggiunge Del Bo, causavano molte meno vittime rispetto a quelle moderne e contemporanee, per ragioni legate alla tipologia degli armamenti e alle tempistiche dei conflitti: moriva più gente di fame, per la devastazione dei campi di grano al passaggio degli eserciti, che soldati in battaglia. Discorso simile per le carestie: quelle medievali erano legate soprattutto a condizioni climatiche, disastri naturali e passaggio di eserciti, mentre su quelle dell'età moderna e contemporanea si innestano responsabilità politiche precise. La storica cita tre casi: la carestia delle patate in Irlanda, fra il 1845 e il 1852, causata da un parassita ma aggravata dalle esportazioni di grano dall'isola volute dai britannici, che costò un milione di vittime; le carestie indiane fra Settecento e Novecento, rese drammatiche dalla politica coloniale oltre che dalla siccità; la carestia cinese del 1959-61, che uccise milioni di persone per effetto della politica del cosiddetto "grande balzo in avanti" voluta da Mao.